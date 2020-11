A Charleroi, les porteurs du projet de la galerie boutique "De Passage" ont réinventé le concept de popup store : leur magasin éphémère sera en effet connecté.

Après une première expérience l’an dernier au passage de la bourse, c’est au coin de la galerie Bernard que la communauté d’artistes et de créateurs mobilisée par Sophie, Axel, Stéphanie, Renaud et Tiffany fait étape pour six semaines. Jusqu’au 31 décembre, ils feront vivre la surface à l’angle du boulevard Tirou, même portes closes. Les fondateurs ont conçu un e-shop où il sera possible de visualiser les articles et passer les commandes. La boutique sera présente sur trois réseaux sociaux (facebook, instagram, youtube) avec de nouveaux contenus chaque semaine : présentation des créateurs, actions promotionnelles comme lors du Black Friday, directs, ateliers virtuels.

En 2019, le choix de l’installation de la 1ère édition dans l’emblématique Passage de la Bourse et le clin d’œil à son aspect éphémère avaient donné son nom au projet. En 2020, le coronavirus a imposé ses règles. Les dimensions imposantes de 280 m2, originalement prévues pour permettre la réalisation d’ateliers de découverte se muent en galerie boutique aux allures de studio photo et vidéo. Les créateurs y réservent le meilleur de leur production : sculptures, peintures, meubles contemporains, accessoires émouvants, vêtements éthiques, bijoux uniques, cosmétiques biologiques, objets de déco, livres pour enfants...

Grâce au soutien du Comptoir des Ressources Créatives et de la ville de Charleroi, l’interactivité est au cœur de ce projet audacieux. Par cette palette de nouveautés, les créateurs ont la volonté d’animer leur popup… nonobstant les contraintes de fermeture !

Infos et e-shop : www.depassage-galerieboutique.com