À l’époque des faits (en 2017), Amir traversait une mauvaise passe comme le confirme son avocate. Ce dernier était en conflit avec sa mère, vivait dans la rue ou créchait à gauche et à droite chez des amis. Bref, le jeune homme n’avait aucune stabilité et aucune ligne de conduite. Ce qui a eu le don de provoquer dans son chef un comportement de délinquant, en commettant diverses infractions pour obtenir des téléphones…

Condamné à un an de prison par défaut, Amir a formé opposition au jugement pour ne pas être emprisonné et effectuer à la place une peine de travail. Le 21 février 2017, ce dernier a contracté plusieurs crédits et prêts à tempérament pour des téléphones s’élevant à 612, 650 et 858 euros. Le tout en faisant l’usage de faux en écriture et en utilisant une fausse signature…

Le parquet ne s’oppose pas à octroyer au jeune prévenu une peine de travail de 150 heures. Peine dont avait bénéficié le comparse d’Amir, également condamné pour ces faits. Jugement le 29 novembre.