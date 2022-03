Ce lundi, les autorités communales (collège, conseil, CPAS) et le personnel des administrations et de la société de logements se sont réunis devant l'hôtel de ville de Courcelles pour un dernier hommage à Christian Hansenne.

Décédé fin de semaine dernière, Christian Hansenne a été échevin, président de la société À Chacun Son Logis, conseiller CPAS et président des jumelages de la commune.

"Figure iconique des courcellois", il est entré en politique en 1983. "Christian comme nous l’appelions tous a consacré la majeure partie de sa vie à Courcelles et aux courcellois petits et grands. Il lui restait peu d'espace pour sa famille, entre la politique, l'enseignement et le foot, mais chaque moment passé avec eux était intense. Il fût un papy extraordinaire, sans doute la plus belle tâche qu'il ait accomplie et qui m'a personnellement marquée. Au revoir Christian, tu vas nous manquer", écrivait la bourgmestre sur les réseaux sociaux.