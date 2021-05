Sébastien et Mathias sont deux jeunes entrepreneurs diplômés en commerce extérieur originaire de Gilly de 25 et 24 ans. Ensemble, ils ont décidé de se lancer en ouvrant leur propre affaire de fabrication et de vente de donuts, de bubble tea et de produits vegans.

Bien que le commerce n'ouvrira ses portes qu'en juillet prochain, les deux jeunes ne perdent pas de temps puisqu'ils fonctionnent actuellement par système de livraison.

Pour eux, se lancer en cette période est un challenge qu'ils sont prêts à relever. "Nous savons que la période n'est pas évidente mais nous avons mis toutes les chances de notre côté afin d 'offrir des produits incomparables." Alors qu'ils auraient pu faire carrière en tant que fonctionnaires à l'Onem, leur envie d'indépendance et de défis a pris le dessus. "Aux Etats-Unis c'est un véritable mode de vie et nous espérons qu'il en sera de même chez nous. Nous ne souhaitons pas nous inscrire dans un phénomène de mode mais dans la durée grâce à notre savoir faire et nos produits frais." En effet, en plus d'avoir pu bénéficier de l'accompagnement d'une couveuse d'entreprise, Sébastien a suivi une formation de pâtissier assurant ainsi une certaine indépendance envers des fournisseurs.

Bien que des commerces similaires commencent à fleurir dans le centre-ville de Charleroi, le duo se distingue par un concept unique de donuts. Sur le thème de l'espace, les garnitures se veulent comme sorties tout droit de Star Wars. Non seulement on y trouve une pluie d'étoiles filantes mais aussi des petits aliens pour le plaisir des yeux et des papilles.

Les deux jeunes entrepreneurs ont conscience qu'ouvrir un commerce relève de la gageure mais pourtant ils ont un moral à toute épreuve et ont travaillé dans le but de s'autofinancer à hauteur de 20.000 euros.

Pour eux, pas question de s'implanter dans le centre de Charleroi. Ils ont préféré City Nord "plus familial et plus aéré." En attendant, toutes les commandes peuvent être faites via leur page Facebook "Space Donuts".