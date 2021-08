Au-delà des réductions de consommations énergétiques avec à la clé une nette baisse de l’empreinte carbone (plusieurs centaines de tonnes de CO2 par an dans certains cas) et des économies de dépenses, ce programme permet aux communes d’embellir leurs infrastructures scolaires (écoles et académies). A ce jour, 31 projets sont en exécution ou sur le point de démarrer, pour un montant total de 21 millions d’euros (dont plus de la moitié pour Charleroi).