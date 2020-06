Mises au vert, classes ouvertes, des exemples inspirants à Charleroi.

L’école hors les murs, c’est non seulement bon pour les apprentissages, ça l’est aussi pour la santé. Dans une question écrite, la conseillère communale C+ Anne-Sophie Deffense interroge la Première échevine en charge de l’Enseignement Julie Patte (PS) sur sa pratique à Charleroi, dans le réseau communal. Une pratique favorisée par la météo clémente des mois d’avril et de mai, avant le retour de la pluie cette semaine. "Dans la première ville de Wallonie, les enseignants montrent depuis des années un intérêt à sortir les élèves de leurs classes, indique Julie Patte, la dynamique gagne d’ailleurs du terrain tous les ans. Les objectifs sont divers : favoriser la découverte du milieu, expérimenter les apprentissages sur le terrain, recréer un lien avec la nature, travailler sur la biodiversité… Pour adapter leur pédagogie, les équipes éducatives se forment et participent à des colloques."

Ainsi, l’école hors les murs n’a pas attendu la crise sanitaire pour s’imposer : par exemple, le projet "Ose le vert, recrée ta cour" a permis à des enfants de se reconnecter à l’environnement naturel au travers d’activités collectives (création de potager, installation de bacs de culture, plantation d’arbres ou d’arbustes, etc.). "Des collaborations se sont nouées avec des opérateurs d’écologie urbaine et de protection du patrimoine vert comme l’ASBL Charleroi Nature, active sur le site du centre de délassement de Marcinelle", note l’échevine.

Enfin, dans le secondaire, un prof a conçu en 2019 avec ses élèves un projet visant à aménager une forêt comestible et un abri pour la tenue de classes ouvertes.

La Ville de Charleroi encourage l’extériorisation des activités, y compris dans le cadre de l’accueil temps libre. Pendant le confinement, des initiatives ont logiquement vu le jour : à Roux, l’école maternelle "En couleurs" du quartier de la Bassée est passée en mode outdoor. "La classe s’est faite en extérieur, selon les recommandations de la circulaire de la ministre de l’Enseignement. Idem à l’école des Coquelicots à Goutroux", rapporte Julie Patte.

Ces expériences doivent inspirer.