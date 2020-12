A cause de la crise du coronavirus, beaucoup de secteur ont dû s’adapter. C’est notamment le cas des étudiants en quatrième année en kinésithérapie à la haute école Condorcet de Montignies-Sur-Sambre. Ils sont vraiment dans une logique entrepreneuriale.

Les étudiants ont eu l’idée d’entreprendre du virtual coaching car à cause de la crise sanitaire, les salles de sport ont dû fermer "Pendant le premier confinement, rien n’avait été organisé pour suivre les patients. Après ce confinement, nous avons sondé les patients. Ils nous ont dit, ce qui leur manquait le plus, c’est justement ce manque d’encadrement et de suivit professionnel. Mais une fois que l’annonce du deuxième confinement est arrivée, nous nous sommes dit qu’il faut réagir", déclare Thomas Dehaes, étudiant en quatrième année en kinésithérapie à la haute école Condorcet de Montignies-Sur-Sambre.

Les étudiants ont ardemment réfléchit à ce qui fonctionne en ce moment car les kinés ne peuvent plus toucher leurs patients. Ils ont donc entrepris du virtual coaching. Il s’agit de réaliser des séances en live avec leurs patients pour que ceux-ci puissent bouger.

Mais en plus des virtual coaching, les étudiants publient aussi d’autres exercices sur leur chaîne Youtube. "Tout cela part de la résilience de l’Observatoire du Sport. Nous avons dû nous adapter. Les vidéos parlent de thème bien précis. Par exemple, nous allons tourner bientôt une vidéo sur les pompes", ajoute-t-il. L’objectif de ses vidéos est de toucher le reste de la population en plus de leurs patients du virtual coaching.

Même si, les étudiants sont en kinés, ils n’oublient pas que le moral est très important. "L’objectif c’est de conscientiser et de faire comprendre que bouger c’est possible", enchérit l'étudiant en quatrième année de kinésithérapie. De plus, les futurs kinés sont aussi attentifs à ce que leurs patients ne perdent pas leurs capacités "Nous voyons le virtuel comme un outil en plus".

En voyant le succès de ces vidéos, les étudiants en quatrième et troisième année aident aussi les étudiants de première et de deuxième année à réviser autrement grâce aux vidéos.