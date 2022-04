François Ozon, réalisateur deetnotamment, six fois nommé aux Césars du meilleur film et meilleur réalisateur, tournera un film à Charleroi en mai. Pour compléter le casting, la production est à la recherche d'encore quelques figurants.

"Nous recherchons 5 à 6 hommes de 40-50 ans", indique une annonce sur Castprod, un site spécialisé. "Critère : pas de tatouage visible et pas plus d’1m 82. Il s’agit soit d’une journée le 3 mai à Charleroi soit d’une ou deux journée le 5 et 6 mai à Bruxelles."

Les essais pour les costumes se feront les 19, 20 et 21 avril à Bruxelles (même pour le tournage à Charleroi). Le tournage est défrayé (50€/jour) et l'essai de costume également (25€). Pour postuler, rendez-vous sur l'annonce Castprod.

Le film s'appelle "Madeleine" et une rapide recherche Google semble indiquer qu'aucune fuite ou déclaration n'a encore eu lieu sur le projet.

Pour rappel, un figurant est une personne qui joue un rôle passif, sans texte, souvent d'arrière-plan : pensez par exemple à des clients dans un restaurant, sur des tables proches de celle des acteurs.