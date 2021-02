Andréas et Démis ont marqué leur accord pour être pris en charge au sein de la CTT pour tourner le dos au cannabis et échapper à une peine de prison. Mickaël et David, eux, continuent sur leur lancée.

Ce mardi, la CTT de Charleroi a accueilli deux nouveaux membres : Andréas et Démis, frères jumeaux âgés de 22 ans. Les frangins, inséparables, connaissent la même dépendance au cannabis. Durant un an, Andréas et Démis ont vendu et détenu cette substance. « Ils ont été surpris par la police de Charleroi à bord de la VW Polo de Démis. On y a découvert toute l’artillerie nécessaire à la vente de cannabis : sachet, balance de précision et quelques grammes d’herbe. »

Le duo est en aveux des faits, expliquant avoir vendu 8 grammes par semaine. Au total, le business de Démis et Andréas leur a permis de récolter 4160 euros, soit 2080 euros par tête. Le parquet a requis une peine de 18 mois de prison contre les jumeaux. Engagés dans la CTT, Andréas et Démis échapperont à cette peine s’ils réussissent avec brio leur suivi.

David, intégré au sein de la CTT en décembre dernier, avait été contrôlé au volant de son Opel Astra par la police à Manage en octobre 2019 avec quelques grammes sur lui. Le quadragénaire est poursuivi pour la vente et la détention de cannabis, d'ecstasy, de cocaïne et de MDMA. David est entré dernièrement en contact avec un éducateur pour intégrer un centre.



Mickaël, lui, avait été surpris par la police le 2 mars 2019 alors qu'il allait effectuer ses livraisons de cocaïne et cannabis au volant de sa BMW. Consommateur des deux produits, Mickaël s'était lancé dans la vente, notamment pour financer un voyage scolaire. Depuis son intégration dans la CTT, l'étudiant en immobilier poursuit ses efforts. Il a notamment redressé la barre au niveau de ses analyses urinaires, confirmant son abstinence aux stupéfiants. Le point sur les dossiers de Mickaël et David sera effectué le 16 mars prochain.