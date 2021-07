C’est une bonne nouvelle pour la qualité de vie en ville. Partout en Europe, des métropoles favorisent le retour des arbres fruitiers au cœur même de leurs quartiers, parfois densément peuplés. Et Charleroi ne dérogera pas à la règle, selon son bourgmestre Paul Magnette en charge de la Nature en ville. La volonté est d’intégrer les fruitiers dans les jardins publics, de transformer des friches en vergers et d’arboriser des boulevards.

Dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal de Charleroi, la cheffe de groupe C+ Anne-Sophie Deffense s’appuie sur l’exemple de Lyon. Un premier verger vient d’y voir le jour dans le huitième arrondissement. Pêchers, pommiers, abricotiers, fraisiers, néfliers, framboisiers, cassissiers, groseillers, pieds de vigne de raisin de table rouge et blanc inviteront bientôt les passants à la cueillette. Ce projet préfigure l’ensemble des terres nourricières qui seront réparties sur le territoire municipal, selon Nicolas Husson, adjoint à la biodiversité et la nature en ville de Lyon. La Mairie a en effet prévu d’aménager des vergers dans chacun des autres arrondissements. Au total, 1200 plants de variétés locales s’étendront sur 5.000 mètres carrés. A Charleroi, le bourgmestre a aussi l’ambition de booster les fruitiers. « Depuis plusieurs années, des plantations d’arbres et d’arbustes sont organisées par Charleroi Nature sur divers espaces verts communaux (écoles, parcs, terrils, jardins partagés, etc.). L’accent est mis sur d’anciennes variétés locales comme la « Belle de Jumet », une poire créée à Charleroi. »

En 2021, l’objectif est de planter 250 fruitiers. En outre, les deux dernières éditions de la semaine de l’arbre ont donné lieu à la distribution de milliers de plants de fruitiers aux citoyens participants. Des projets de création de vergers sont par ailleurs directement portés par des associations locales ou comités de quartiers : c’est le cas des Fiestaux à Couillet, du vignoble du Martinet à Roux, du verger de la cité parc à Marcinelle. Enfin, une formation spécifique aux fruitiers est également soutenue : un module dédié à l’arboriculture fruitière a été élaboré par Charleroi Nature. Le contenu a pour objectif de donner les clés de la gestion de petits vergers aux citoyens afin de les rendre autonomes.