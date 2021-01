Cela aurait dû être la grande fête pour les trois ans du Centenaire, un café qui se situe à Montignies-sur-Sambre. Mais crise sanitaire oblige, l’anniversaire n’a pas pu se dérouler comme prévu. "Le Centenaire est à la base un bar de quartier où se mélange habitués, habitants du quartier mais aussi des étudiants. Il y a vraiment un melting pot", raconte Julien Poppe, patron du café.

Mais voilà, avec l’épidémie tout le secteur de l’horeca a dû fermer. Ce qui a poussé ce jeune gérant de café à se montrer créatif pour maintenir une activité mais surtout, il souhaite rester dynamique. "Pendant le premier confinement mais aussi les fêtes de fin d’année, nous avons dû trouver des solutions. Pour ma part, j’ai proposé des packs de bières de dégustation", enchérit-il.

Mais la crise sanitaire n’est pas encore finie et personne ne sait combien de temps elle va encore durer. C’est pour cette raison que Julien a lancé l’idée des fûts à emporter. Dans ceux-ci, se trouve une petite capsule de CO, qui crée la pression dans la bière. Les personnes qui ont réservé un fût peuvent donc se remémorer des moments partager au café, tout en étant chez eux. De plus, la quantité de 3,8L peut être dégustée en respectant la bulle sociale toujours en vigueur. "Dans les packs de bières, on ne pouvait pas retrouver toute la convivialité d’un café. Avec les fûts, les gens amènent un peu de cette atmosphère à la maison. Ils peuvent se mettre à la place du barman parce qu’ils doivent gérer la pression de la bière. C’est quelque chose de ludique en soi", ajoute le patron du Centenaire.

Les cafés ont moins de marge de manœuvre que les restaurants qui peuvent proposer un service "take-away". Avec cette idée de fûts à emporter, Julien Poppe se veut actif mais surtout, il veut rester présent dans l’esprit des gens.