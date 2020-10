Depuis mars 2020, le Forem forme des stagiaires en maraîchage bio dans le parc Nelson Mandela de Monceau-sur-Sambre. Lancée en 2016 en Wallonie-picarde, cette formation a déjà vu sortir près de 50 maraîchers, qui deviennent soit indépendants, soit ouvriers dans un maraîchage.

"J'étais opticien, mais j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour et certains aspects du travail ne me plaisaient plus, j'ai toujours été passionné du jardinage et j'ai voulu me lancer dans une nouvelle aventure, faire un métier avec plus de sens", raconte Samuel, 36 ans, de Namur. "J'aime faire pousser des choses que les gens mangeront, qui seront bonnes pour eux, mais surtout qui auront poussé correctement. C'est un peu revenir à un métier qui date de la nuit des temps."