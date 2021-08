Immatures et irresponsables. Face au tribunal correctionnel de Charleroi, Ramzi et Sofiane n’ont pas fait preuve de maturité ! Malgré la gravité des faits que le parquet leur reproche (on parle de deux tentatives de vol avec violence et avec effraction, le tout dans le cadre d’une association de malfaiteurs), les deux jeunes hommes nés en 1998 et en 2000 ne peuvent pas s’empêcher de rigoler entre eux, démontrant le peu de respect qu’ils ont envers la justice…

Si le substitut Lafosse considère Ramzi comme la tête pensante de l’association de malfaiteurs, c’est parce que ce dernier semble être à l’origine des deux tentatives de vols qui ont eu lieu, le 7 et 8 janvier dernier à Courcelles. La cible ? L’habitation d’un homme possédant de belles voitures de luxe et de collection, des bijoux et un coffre-fort.

Les deux tentatives ont lamentablement échoué

C’est grâce à des écoutes dans le cadre d’un dossier lié aux stupéfiants que les enquêteurs ont pris connaissance du projet de Ramzi. « Il semblait déterminé à trouver des complices pour aller voler au domicile de la victime. »

Une première tentative de vol a lieu le 7 janvier, vers 21h. « Deux individus ont prétendu qu’ils avaient retrouvé les plaques d’immatriculation de la victime. Évidemment, l’occupant des lieux n’a pas été dupe et a mis en fuite les suspects en menaçant de faire appel à la police », souligne le parquet.

Le lendemain matin, la victime a surpris trois suspects dans son jardin. Fabrizio (prénom d’emprunt) confirme avoir donné des informations sur la cible qu’il connaissait. Pour le parquet, Sofiane, Aïman et Honore sont les suspects qui ont participé à la seconde tentative.

Seul Aïman confirme sa présence sur place, pour faire le guet. Une solide peine de 3 ans de prison est requise contre Ramzi. Pour Sofiane et Aïman, c’est une peine de 2 ans de prison qui est sollicitée. Fabrizio et Aïman risquent respectivement une peine de 18 mois et 30 mois de prison. Jugement le 2 septembre.