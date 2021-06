Solange et Marc sont les enfants d’Evelyne. Marc est l'aîné et est âgé de 10 ans. Sa sœur a la moitié de son âge. Les deux pauvres enfants ont, entre février et août 2017, subi des violences et des traitements dégradants d’une mère abonnée à la boisson et d’un beau-père beaucoup trop autoritaire…

Frère et sœur ont reçu des gifles de leur maman, ont été brûlés à la cigarette et sanglés aux chaises en signe de punition par leur beau-père. Le calvaire des deux mineurs avait heureusement pris fin grâce à l’intervention de la police suite à un appel d’un voisin, qui avait recueilli le jeune Marc à son domicile. Selon le parquet, le jeune enfant qui craignait de devoir retourner au domicile familial était « crasseux, affamé et couvert de traces. »

Il n’était également pas rare que l'aîné demande à manger, dès qu’un barbecue était organisé dans le voisinage. Auditionné, le beau-père avait admis être à l’origine des punitions infligées aux enfants.

Evelyne, elle, contestait les gifles. Une peine de 10 mois de prison était requise contre Evelyne et six mois pour son compagnon. Jugé par défaut, le couple s’en est sorti sans la moindre peine de prison puisque le tribunal correctionnel a retenu, ce mardi matin, le dépassement du délai raisonnable. Une simple déclaration de culpabilité a été prononcée contre eux.