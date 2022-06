Réguler la population des pigeons à Charleroi : la question agite les débats politiques depuis des années. Elle a été remise à l’ordre du jour du conseil communal par la cheffe de groupe C + Anne-Sophie Deffense ainsi que par Jean-Noël Gillard (DéFI) via une question écrite. Quelle stratégie la première ville de Wallonie compte-t-elle mettre en œuvre pour limiter la prolifération des volatiles ?

Comme l’a expliqué l’échevine Alicia Monard en charge du Bien-Être Animal (BEA), "Nous avons étudié toutes les solutions existantes avec mon collègue Mahmut Dogru qui gère la propreté et la vétérinaire communale. Dans ce cadre, un benchmark a été effectué. Nous avons concrètement établi des contacts avec d’autres grandes villes pour voir comment elles s’étaient organisées. Au bout du compte, nous avons décidé de recourir à la pilule contraceptive. Non seulement cette méthode a prouvé son efficacité là où elle a été mise en place, mais elle semble tout à fait réalisable à Charleroi."

Le traitement est dispensé via des graines de maïs, si bien que les pigeons sont à la fois stérilisés et nourris. Selon Alicia Monard, c’est la solution la plus efficace présente actuellement sur le marché, elle permet de réduire les naissances et de garder la population sous contrôle sur le long terme. À Charleroi, le nombre de pigeons est estimé à environ 10 000. La pilule ne présente aucun risque de toxicité, ni au niveau de l’environnement, ni sur la santé humaine. Un marché public vient d’être attribué, l’adjudicataire va dans ce cadre organiser un recensement à la fin de ce mois afin d’adapter le dispositif aux besoins : nombre et localisation des distributeurs de graines, plan d’approvisionnement, estimation du budget en termes d’équipement et de maintenance…

Dans le passé, Charleroi a testé différents moyens de régulation : usage d’un canon à filets pour capturer les volatiles qui étaient euthanasiés dans un caisson à gaz, un procédé qualifié de barbare par les associations de protection animale. Il a été abandonné. Comme la solution du pigeonnier contraceptif, a rappelé l’échevine, bien que cette solution puisse constituer un complément.

En tout état de cause, deux mesures s’imposent pour atteindre des résultats probants : limiter le nombre de maternités souvent installées dans des bâtiments abandonnés et interdire le nourrissage dans l’espace public et privé. Cela passe par une campagne de communication. Elle sera lancée dès qu’un plan d’actions aura été arrêté.