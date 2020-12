Aux quatre coins de la région, les initiatives solidaires se multiplient. Parmi celles-ci, il y a le projet, en vogue, de constituer des boites contenant des produits essentiels au quotidien ou une surprise à destination des personnes qui n'ont pas l'habitude d'en recevoir.

A l'AJMO de Charleroi – Accompagnement des jeunes en Milieu Ouvert- une bande de jeunes âgés de 13 à 18 ans se sont donnés comme défi de constituer des boites pour ce qu'ils ont appelé "Opération un cadeau pour tous". "Nous ne pouvions pas rester sans rien faire. Nous avions vraiment envie d'être solidaires avec les plus défavorisés," explique Brayan.

Même si les jeunes sont soutenus par Léonor et Hugo, deux éducateurs référents, l'action est organisée et gérée par les jeunes exclusivement. C'est ainsi que Brayan, Samantha, Alissia ou encore Mélanie se sont distribués les tâches pour une gestion adaptée du projet. En effet, il faut composer avec le quotidien pas toujours évident des uns et des autres. "Pour des raisons sanitaires nous ne nous rassemblons pas tous en même temps. Certains jeunes interviennent plus à distance car les familles ont quelques craintes quand à la situation sanitaire dans son ensemble," confie Léonor.

Concrètement, l'opération un cadeau pour tous consiste à récolter des vivres non-périssables, des produits d'hygiène (savons, mousse à raser,...), des chaussettes ou encore des bonnets et les déposer dans les locaux de l'ajmo ( 29, rue Willy Ernst Charleroi).

Si d'autres initiatives du même ordre ont lieu dans d'autres endroits via d'autres associations, l'initiative des jeunes carolo est remarquable car bon nombre d'entre eux éprouvent des difficultés au quotidien que ce soit d'ordre familial ou scolaires. "Nous avons voulu mettre un peu nos propres soucis de côté pour cette opération. Nous voulons nous aussi nous mettre au service des autres," poursuit Brayan.

L'opération débute cette semaine et se clôturera le 23 décembre par une livraison des boîtes à un service d'accueil de sans abri de la région.

Le projet n'est pas un "one shot" puisqu'il se poursuivra jusqu'en juin 2021.