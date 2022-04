, a commencé l'humoriste Sum pour son dernier Cactus, dans le 8/9 de Vivacité ce vendredi matin.

Dans le Duty Free de l'aéroport BSCA de Gosselies, des tas de Kinder sont en effet toujours en vente. C'est une voyageuse qui a alerté sur les réseaux sociaux, mais pas de panique: quand 7sur7 a fait le point, on leur a répondu que les Kinder venaient... d'Allemagne! Une "communication claire" à ce sujet est d'ailleurs affichée dans le magasin : "elle précise que nos Kinder ne sont pas acheminés depuis l’usine Ferrero à Arlon", a indiqué le responsable du magasin duty free à nos collègues.

"Ayant vécu toute ma vie dans la région de Charleroi, franchement les Kinder c'est pas le truc le plus dangereux que tu puisses trouver", enchaîne l'humoriste dans son Cactus, avant d'appuyer sur le point faible du Pays Noir : l'insécurité. Ou plutôt le sentiment général d'insécurité, comme La DH le précisait il y a deux ans. "Charleroi, tu pleures deux fois: une fois quand t'arrives, et une fois quand tu repars parce que tu ne trouves plus ta voiture", pique-t-il.

Sum termine par une déclaration d'amour: "mais malgré tout c'est là que j'ai grandi, c'est là que mes enfants sont nés, et pour rien au monde je ne voudrais changer de région. Charleroi c'est ton meilleur pote bourré qui fait le con et qui sent le vomi, mais tu l'abandonneras jamais, simplement parce que tu l'aimes."