Toute cette semaine, la police locale de Charleroi procède à des contrôles renforcés dans les rues du centre-ville. Objectif: identifier les véhicules mal garés. Ce "stationnement gênant" est encore seulement limité au dressage d'un PV - et donc d'une amende de 58€ à 116€ - mais dès lundi prochain (le 7 juin 2021), la prévention sera finie: tous les véhicules mal garés seront enlevés par un dépanneur et emmenés en fourrière. Il y aura donc le PV et l'amende, mais aussi les frais de fourrière, comptez donc minimum 250€.

"En 2019, nous avions mené une opération de longue haleine contre le stationnement gênant en centre-ville. Après une période plus fluide en matière de circulation (confinement – télétravail, etc.), force est de constater que le stationnement sauvage redevient la norme en de trop nombreux endroits. Il suffit de remonter la rue de la Montagne pour se rendre compte que trop de conducteurs ne font pas l’effort d’aller se stationner aux endroits autorisés", note la police locale. "Un véhicule mal stationné, c’est un véhicule qui entrave les déplacements des piétons, personnes à mobilité réduite, cyclistes… C’est un véhicule qui obstrue la vue de ces usagers mais aussi celle des autres automobilistes. Un véhicule mal stationné, c’est encore un véhicule qui gêne le passage des services de secours (ambulances, pompiers, police…) lors de leurs interventions."

À titre d'exemple, en 2019, 1.096 véhicules avaient été enlevés par la police sur l'entité de Charleroi, principalement dans l'hypercentre. La police note justement qu'à cet endroit, si le stationnement gênant est malheureusement souvent de mise un peu partout, une rue sort du lot: la rue de la Montagne. "Depuis mars 2017, la rue de la Montagne, convertie en SUL (Sens unique Limité), est ouverte à la circulation. Ainsi, les espaces se trouvant sur la droite de celle-ci qui peuvent faire penser à des zones de stationnement, n’en sont pas. Il s’agit de trottoirs qu’il convient de laisser libres pour garantir la sécurité de l’ensemble des usagers faibles."

La police locale de Charleroi donne quatre conseils pour un "stationnement gagnant" :