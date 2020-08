Depuis plus de 15 ans, l'ancienne pizzeria Ottimo, où se trouvait aussi une pompe-service, pourrit sur l'entrée de Frasnes-lez-Gosselies. Il ne s'y passe plus rien depuis la fermeture de l'enseigne italienne. Mais cela va changer prochainement ! Et c'est tant mieux, parce que c'est, sur la chaussée de Bruxelles, la porte d'entrée de ce village des Bons Villers.

C'est Intermarché qui est propriétaire du chancre : le groupe Les Mousquetaires voulait y construire un magasin, mais ce plan ne s'est jamais concrétisé (...)