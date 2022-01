Durant 10 ans, l'attirance malsaine de Hemeric l'a conduit à télécharger entre 2.000 et 3.000 fichiers pédopornographiques. Jusqu'à ce qu'il soit dénoncé par les autorités américaines, à la suite d'une connexion avec son adresse IP sur Facebook pour diffuser des fichiers pédopornographiques.

"Ça a toujours été un combat pour moi de lutter contre cette attirance", avait confié Hemeric lorsqu'il a évoqué ses efforts menés pour mettre un terme à son comportement déviant. "C'est difficile, mais je fais beaucoup d'efforts. J'ai acquis un ordinateur. J'ai toujours ces images qui me reviennent et j'ai été jusqu'à mettre des contrôles parentaux pour éviter de consulter de nouveau ce type de fichiers." Dans son ordinateur, les experts ont découvert des fichiers de tout type, montrant des bébés jusqu'à des adolescents, victimes de sévices sexuels.Également poursuivi pour la diffusion de fichiers pédopornographiques, Hemeric contestait, à tort, cette prévention. Le parquet avait requis à son encontre une peine de minimum un an de prison, avec un sursis probatoire, pour aider le prévenu à se débarrasser définitivement de son attirance.Ce mardi matin, le tribunal correctionnel a décidé de taper fort. Une peine de 30 mois de prison a été prononcée, avec un sursis probatoire de 5 ans. Si Hemeric ne respecte pas les conditions (dont entamer un suivi spécialisé et ne pas être en contact avec des mineurs en l'absence d'un adulte), il purgera la lourde peine de prison.