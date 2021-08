Ces deux dernières semaines, des ouvriers de la Ville de Charleroi ont fait de la route pour venir en aide aux sinistrés. Chénée, Angleur, Pepinster, Theux, Trooz, Andenne, Anthée... des équipes de travailleurs carolos y sont allés, tous les jours, pour donner un coup de main.

"On vient toute la semaine, de 9h30 à 14h30 environ, le temps de revenir aux dépôts", signale Sam, un ouvrier carolo croisé à Theux. "C'est la moindre des choses, on est tous dans le même bateau. Il faut se rendre utile vis-à-vis des autres, c'est important."

Avec son coéquipier Kévin, Sam nous explique que leur boulot, ici, c'est de prendre les saletés avec le camion-grappin pour les charger dans des véhicules plateau, ou dans d'autres camionnettes plus petites et davantage "passe-partout". "Je pense qu'ils ont perdu des véhicules, en plus, avec les inondations. Et nous, avec le bras télescopique, on peut aller chercher les saletés pour les enlever."

Si Charleroi a aussi été touchée par les inondations, il n'y a pas de commune mesure avec d'autres communes sinistrées. C'est pourquoi les équipes ont été spontanément proposées, pour donner un coup de main.