Les box HappyFlow sont au bien-être ce que les vitamines sont à l’alimentation : des compléments pour aider à aller mieux, surtout en cette période perturbée de fêtes de fin d’année. Happy Flow signifie "Flux heureux". Mettre de l’harmonie dans sa vie, dans ses relations avec les autres et soi-même, s’épanouir dans son corps et dans sa tête : cela se construit au jour le jour, à travers des décisions, des engagements et des actes.

Pour aider à penser positif, à booster sa motivation, Florence Havenne avait imaginé en 2016 un "agenda pour une vie Wouaw" qui en est à sa cinquième édition. À l’époque, la jeune entrepreneuse avait organisé une campagne de levée de fonds participatifs passée par Charleroi. Ce crowdfunding lui a permis de récolter près de 30 000 euros, près du double de l’objectif de départ. Elle a choisi de s’entourer de créateurs locaux pour offrir des petits bonheurs en écrins. Deux formules sont proposées : la sweetbox à 51 euros, et la positiov’box à 87. Elles contiennent des produits bio et éthiques fabriqués par des artisans : thés et infusions, baume à lèvres, bougies parfumées, sous-tasses mandala, sans oublier les articles de papeterie HappyFlow.

Infos et commandes sur le site www.happyflow.be