Ce mercredi matin, l'hôpital civil Marie Curie du CHU de Charleroi recevait 36 paniers garnis de produits locaux., se réjouit la sage-femme en chef de la maternité, sur place.

Derrière le cadeau, qui provient d'Au Soleil d'Italie - à Monceau - et regroupe plusieurs produits fins, il y a le personnel de la centrale d'Armecœur. "Le personnel des centrales électriques TGV d'Armecœur, à Roux, voulait montrer sa reconnaissance envers le personnel soignant et tout ce qu'ils font pour la société", explique un des employés d'Engie-Electrabel à l'origine du projet. "Le meilleur cadeau qu'on peut leur faire, c'est de ne pas répandre le virus - et on a pris des mesures en ce sens dans nos centrales - mais ce petit cadeau pourra, on l'espère, égayer leur fin d'année." A la base, pour "fêter" les 1.500 jours sans accident de ses centrales, la direction d'Engie avait proposé aux travailleurs un chèque-cadeau de 50 euros. En grande majorité, ils ont refusé le cadeau signifiant à la direction de plutôt investir cet argent pour remercier le personnel des hôpitaux. "Et la direction a tellement apprécié le geste, que pour la peine elle a fait passer le chèque à 100€ avant d'en faire don, via ces paniers de produits locaux, aux soignants !"

L'hôpital Ambroise Parée, à Mons, a reçu le même cadeau qu'à Charleroi, avec un panier également local, d'un artisan de leur région. "Les paniers seront distribués dans tous les services", nous confie-t-on à Marie Curie. "Ca fait toujours plaisir, on a reçu des cougnous de Rackstore, des restaurateurs viennent parfois avec des plats, c'est très sympathique."

Pour remercier le personnel d'Engie-Electrabel, les équipes soignantes leur ont dédicacé une blouse, qui a été offerte au représentant du personnel qui avait fait le trajet.