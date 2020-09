Avec l'annulation des fêtes de Wallonie, l'hôtel Van Der Valk Charleroi Airport, à Gosselies, a décidé d'organiser depuis jeudi soir trois jours de représentations artistiques. De 18 à 22 heures, des artistes de la région sont invités à exposer ou présenter leur art dans le hall de l'hôtel.

Jeudi, soirée d'ouverture, la place était ouverte à des artistes peintres, sculpteurs et dessinateurs. Ad Giaco, Luci et Iris étaient en concert, et ils remettront cela encore ce vendredi et samedi, avec d'autres artistes qui exposeront leurs oeuvres.