Vers 5 heures du matin, tôt ce mardi, les pompiers de Marcinelle ont été requis à Forchies-la-Marche (Fontaine-l'Evêque), dans la rue Emile Vandervelde.

On leur signale un violent incendie en cours, et que les flammes partent par la toiture d'une habitation. Quand ils arrivent sur place sous les ordres du lieutenant Malanion et du sergent Joris George, tout est en feu... mais plus ils arrosent, plus les flammes sont importantes : ce n'est pas normal.