Les conseillers communaux s'enquéraient, notamment, du calendrier prévu pour ce projet.

Au 26 avril, la demande de permis auprès du fonctionnaire délégué de la Région wallonne était "sur le point d'être déposée", a expliqué Paul Magnette. Puisqu'il faut ouvrir une voirie, et que cette procédure interne à Charleroi peut prendre jusqu'à six mois (le temps des enquêtes et des passages en conseils communaux), les délais à la région sont "statés" (interrompus, NdlR). Il y aura ensuite un délai de 130 jours pour obtenir une réponse du fonctionnaire délégué, puis le lancement du marché public pourra se faire "dans le respect des délais de procédure voulus par la législation".

Si tout se passe bien, le dossier devrait donc prendre au bas mot plus d'un an (390 jours) - probablement davantage - avant de voir le chantier à proprement parler commencer. Le jardin mémoriel devrait cependant être fini pour fin 2023 (si les travaux prennent un an): c'était le timing annoncé lors de la présentation du projet par la Ville de Charleroi (qui le finance sur fonds propres) et les parents des victimes.