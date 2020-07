"Ces recherches ont eu lieu dans le cadre de la disparition de Jean-Manuel Lange", précise Sandrine Vairon au parquet de Charleroi. "Les devoirs d'enquête qui ont été menés dans le cadre de cette disparition ont amené les enquêteurs à valider l'hypothèse éventuelle selon laquelle cet homme aurait pu tomber dans la Sambre."

Des fouilles ont donc été menées pendant quelques heures. D'après La Nouvelle Gazette, ces recherches n'ont rien donné pour l'instant.