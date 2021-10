Le tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé mercredi après-midi des peines allant de 18 mois à 4 ans de prison contre quatorze prévenus, condamnés pour avoir participé à deux réseaux de prostitution à La Louvière (province de Hainaut) et à Lodelinsart (Charleroi, province de Hainaut). Fabricia G.D.S., la dirigeante du réseau de prostitution à Lodelinsart, a écopé de 4 ans de prison avec un sursis simple de 5 ans. Fabio D.S.C., Omar B. et Gabriel D.S.B. écopent d'une peine de prison ferme. Les prévenus étaient poursuivis pour trafic d'êtres humains, traite d'êtres humains, proxénétisme immobilier, exploitation de la prostitution et organisation criminelle. Le ministère public avait requis des peines allant de minimum 2 à 7 ans de prison contre les prévenus.

Le 4 juin 2019, une importante opération policière avait permis de révéler l'existence de deux réseaux de prostitution à La Louvière et Lodelinsart. Vingt-neuf prostituées, d'origine brésilienne et roumaine, avaient été découvertes dans un bâtiment aménagé en plusieurs appartements à la rue du Moulin à Lodelinsart.

Megan V., l'une des prévenues, avait été contrôlée dans la voiture où se trouvait du cannabis. Elle avait sept téléphones sur elle, laissant penser à une activité dans le milieu des produits stupéfiants, avait expliqué la substitute du procureur Cottin. Mais rapidement, elle avait confirmé que six des appareils servaient dans le cadre de son activité de standardiste pour un réseau de prostitution géré par Fabricia G.D.S. Elle prenait les rendez-vous avec les clients avant de les rediriger à La Louvière ou à Lodelinsart et elle touchait 5 euros par prestation effectuée par les prostituées.

Fabricia G.D.S. était suspectée d'être la dirigeante du réseau de prostitution mis en place à Lodelinsart. "Gabi M.S., son compagnon, l'aidait à gérer le réseau. C'est elle qui décidait des tarifs et du lieu où allaient travailler les filles. Elle prenait également 50% des prestations effectuées. Elle était tenue au courant tous les jours de ce qui se passait et faisait pression sur les filles pour prendre des clients lorsque les recettes n'étaient pas suffisantes."

Maria D.M.R. et Fabio D.S.C. étaient, selon le ministère public, les deux autres dirigeants du second réseau de prostitution. Deux autres standardistes et deux chauffeurs travaillaient pour les réseaux. Laurent I., Jean-Pierre D. et Daniel L. reconnaissaient avoir mis à disposition des logements pour assurer les prestations sexuelles. Omar B. confirmait lui avoir joué le rôle d'agent de sécurité.

Le ministère public avait requis des peines allant de minimum 2 ans à 7 ans de prison contre les quatorze prévenus. Des peines allant de 4 ans à 7 ans de prison avaient été requises contre Fabricia G.D.S, Maria D.M.R. et Fabio D.S.C., les dirigeants des deux réseaux.

Les différents avocats à la défense avaient plaidé des mesures de faveur pour les prévenus.