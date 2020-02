Suite aux taux de PCB élevés, les communes ont interpellé la ministre de l’Environnement.

Après Courcelles, c’est au tour de Châtelet de s’inquiéter de sa qualité des sols, eaux et air.

Tout commence en 2016 avec une inquiétude des Courcellois qui relayent de fortes odeurs incommodantes aux alentours de l’entreprise de broyage de métaux Keyser. La question de la pollution et de ses conséquences sur la santé des riverains se pose. À l’époque, des analyses se font et des traces de pollution aux PCB (polychlorobiphényles : substances toxiques de type dioxine) sont trouvées. Cette substance toxique, bien qu’interdite, est bien présente dans certains vieux véhicules quotidiennement broyés.

Avec 3 entreprises de ce type (Keyser à Courcelles, De Richebourg à Marchienne-au-Pont et Comet Sambre à Châtelet) dans un rayon de quelques kilomètres, la question de la santé publique devient cruciale pour la ministre de l’Environnement Céline Tellier. Jusqu’en 2018, les entreprises étaient soumises à des mesures spéciales afin de limiter les rejets de produits polluants. En 2018, ces entreprises ont dû se soumettre à de nouvelles dispositions comme le placement de filtres plus performants. L’échéance de ces nouveaux aménagements est fixée pour mai-juin 2020.

La qualité de l’air, de l’eau et des sols pourraient même être cancérigènes. Toutefois, au cabinet de la ministre on relativise. "Même si le risque n’est pas aigu à court terme, ma priorité est de protéger les citoyens. Le plan d’action que nous mettons en place aujourd’hui permettra de diminuer sensiblement le risque pour la santé des riverains et des travailleurs. Je souhaite agir afin que l’entreprise diminue la source de cette pollution, impliquer la population dans des mesures complémentaires et assurer une information transparente à tous" , affirme-t-elle.

Si la première communication de la ministre concernait le cas du site de Courcelles, on insiste pour faire comprendre que l’ensemble des autres entreprises sont priées de se mettre aux normes.

Si Courcelles a déjà organisé une rencontre citoyenne, on nous informe au cabinet de la ministre qu’un courrier va être envoyé très rapidement aux bourgmestres des villes où sont implantées les entreprises de broyage.

Un numéro de téléphone, le 1718, est mis à la disposition des personnes souhaitant des renseignements ou se posant des questions.

Par mesure de sécurité, il est demandé aux personnes vivant à proximité des usines de : renforcer les règles d’hygiène de base comme le lavage des mains ou encore amener des terres saines en cas de projets de potager.