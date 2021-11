Avec l’aide de huit complices, deux frères ont inondé toute la province du Hainaut en cocaïne et en "h", pendant près de 4 ans.

C’est à un vaste trafic de cocaïne et de cannabis que les autorités judiciaires ont mis fin, en poursuivant 10 prévenus devant le tribunal correctionnel de Charleroi, sept d’entre eux se retrouvant en appel, à Mons. Deux frères, Raffaele et Umberto B., nés respectivement en 1991 et en 1988, étaient les dirigeants de ce trafic et ils se sont pourvus, en vain, en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Mons qui, en janvier dernier, les a condamnés chacun à 5 ans d’emprisonnement avec un sursis partiel et surtout à quelque 900 000€ de confiscations.