Il y a une semaine, la SNCB annonçait la suspension d’une centaine de trains en raison du nombre de membres du personnel en quarantaine ou malades du Covid-19. Malgré cela, la SNCB propose des trains supplémentaires. Ces adaptations font partie du plan de transport 2020-2023. Un élargissement de l’offre qui se déroule en plusieurs phases. Une première augmentation avait eu lieu en 2020, la suivante sera mise en place en décembre 2022. Concrètement cela se traduit par l’ajout de nouvelles relations, le prolongement du parcours de certains trains, l'augmentation du nombre de trains et de gares desservies, le renforcement de l'offre de trains tôt le matin et tard le soir autour de Bruges, Courtrai, Gand, Charleroi, Namur et Liège, enfin, l'adaptation des horaires de certains trains.

De nouveaux trains S61 circulent désormais en semaine plus tard le soir depuis Ottignies et Charleroi vers Namur et depuis Namur vers Charleroi. On peut par exemple prendre le train depuis Charleroi-Sud à 22h17 pour rentrer vers Aiseau et Châtelet. Idem au départ de Namur avec un dernier train à 23h12 pour rejoindre Châtelet et Charleroi. Pour les habitant·es de Fleurus le dernier train au départ de Charleroi-Sud est à 21h52. Enfin, on peut prendre un train depuis Ottignies vers Charleroi à 22h25 et depuis Charleroi vers Namur à 22h50.