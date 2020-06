Une trottinette tout-terrain pour différents parcours autour des lacs de l’Eau d’Heure.

Une nouvelle activité insolite et exclusive vient de faire son apparition sur le site des lacs de l’Eau d’Heure : des parcours en trottinettes électriques tout-terrain.

Depuis sa réouverture le 30 mai, le Natura Parc propose une activité qui permettra de vivre quelque chose de nouveau au cœur de la nature. Le parc aventure met à disposition des trottinettes électriques et tout-terrain pour se rendre dans les forêts des lacs de l’Eau d’Heure et sur le Ravel. Plusieurs parcours sont proposés selon le niveau sportif et les envies des participants.

Ces trottinettes offrent des sensations fortes avec un très faible impact sur l’environnement. De plus, des parcours thématiques sont organisés comme une balade accompagnée d’une dégustation culinaire chez des producteurs locaux. Ou encore une balade avec un guide nature local pour tout savoir sur la faune et la flore.

Le Natura Parc propose de nombreuses activités comme un parcours d’accrobranche avec tyrolienne, des balades nature, une course d’orientation, des randonnées en VTT, etc. Ces trottinettes électriques permettront de découvrir la nature et notre région d’une autre façon.