Les pompiers de Jumet et de Marcinelle ont dû intervenir, dans la nuit de mardi à mercredi, pour deux incendies de voitures.

Vers 1 heure du matin, à Gilly dans la rue Margot de Hainaut, les pompiers de Jumet sont requis pour un véhicule en feu. On leur signale qu'il se trouve à un mètre d'une façade d'habitation. Quand ils arrivent, la voiture est totalement en feu, il n'y a plus rien à faire sinon éteindre l'incendie, et mettre en place un coupe-feu pour protéger la façade. Il ne reste rien du véhicule.

Une heure avant, c'était à Marchienne-au-Pont dans la rue de la Providence qu'un véhicule en feu était également signalé. Les pompiers de Marcinelle sont cette fois intervenus.

Les constats d'usage ont été réalisés par la police locale de Charleroi.