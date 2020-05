L'aéroport carolo se prépare pour sa réouverture avec de nouvelles conditions d'accès et dans un aéroport entièrement désinfecté.

Parmi les réouvertures du déconfinement il y a celle de l'aéroport de Charleroi fixée le 15 juin prochain. Ce que l'on ignore encore ce sont les routes qui seront proposées aux clients. "Si nous sommes sûrs que la reprise aura bien lieu le 15 juin les lignes ne sont pas encore fixées car cela dépend de différents critères dont notamment les décisions dans les autres pays, leurs restrictions ou simplement si les frontières sont encore fermées ", annonce Vincent Grassa, porte-parole de BCSA. "Le fait de ne pas annoncer les routes ne sous-entend pas qu'on n'a pas de planning. Nous avons bel et bien un planning de vols qui est confirmé. Nous annoncerons les destinations quand cela sera une certitude. Cela nous évitera de faire marche arrière en cas de changements."

Comme déjà annoncé, c'est la compagnie Wizz Air qui sera la première à redécoller.

Le choix des destinations se fera en fonction des compagnies. Ce sont elles qui fournissent les plannings de vols et l'aéroport prend en compte ce qui est fourni. "Les compagnies se basent sur les conditions d'accès aux territoires, sur les ouvertures des frontières et aussi sur les décisions gouvernementales prises dans les différents pays. Il est important de vérifier que les connections entre les pays puissent se faire." Pour ce qui concerne la Belgique, il faut encore attendre les directives du Conseil national de sécurité. Suivant ces décisions, les compagnies ouvriront davantage des liaisons depuis et vers l'aéroport carolo.

Pour le moment, les équipes profitent d'un aéroport fermé au public pour préparer cette réouverture qui sera bien différent de ce que le public connaît. "A Charleroi, on a décidé de ne pas faire l'impasse sur la sécurité. Des règles sont mises en place pour assurer la sécurité tant des usagers que du personnel." Actuellement l'aéroport (l'actuel et l'ancien terminal) est entièrement nettoyé et désinfecté : les surfaces de contact, l'air ambiant et les filtres ont été changés.

Concrètement, il est conseillé de faire l'ensemble des démarches de réservations via Internet afin de limiter non seulement les contacts interpersonnels mais aussi les échanges d'argents venant de toute part. Les transactions sur place sont naturellement possibles mais à limiter fortement.

L'accès au site se fait désormais suivant un protocole clairement défini. "Le chemin du passager se fait sur le même parcours avec des mesures différentes. Il y aura un portique avec caméras thermiques où passeront tous les usagers. Qui a 38°C de température sera identifiée. Au dessus, la personne sera mise de côté et prise en charge par du personnel de la Croix-Rouge qui procédera à un nouveau contrôle plus précis. En cas de confirmation, l'accès au terminal sera interdit. Aujourd'hui, les conditions de voyages imposent l'absence de symptômes et de température." Il est clair que le bon doit primer. Une personne ayant de la température est invitée a rester chez elle.

Accompagner ou venir chercher reste autorisé pour autant que les mesures sanitaires sont respectées.

Si un contrôle de santé est effectué pour accès au terminal, le système de pré-contrôle reste identique à ce qui était fait avant sauf que le port du masque est obligatoire. Les déplacements possibles sont indiqués par un marquage au sol. Autre changement, la différence faite entre les départs et les arrivées afin d'éviter tout croisement. Il y a des portes pour entrer et pour sortir.

Les commerces de l'aéroport seront rouverts progressivement suivant les consignes du Conseil de sécurité notamment en matière d'Horeca.