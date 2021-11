Depuis son arrivée sur le territoire en 2018, Mohammed n’a jamais régularisé sa situation administrative. Ce qui entraîne donc une première prévention de séjour illégal. Mais Mohammed n’est pas en reste. À sept reprises, le prévenu s’est fait pincer en flagrant délit de vols à l’étalage.

Mohammed cible principalement des vêtements et des alcools. Mais pas que, puisque le parquet reproche à ce dernier le vol d’un paquet de café au sein d’un Intermarché. "C’est le seul vol que le prévenu contestait dans ses auditions. Il prétend avoir ramassé le paquet sur le parking du magasin", confirme le parquet.

Lors d’un contrôle le 20 juillet 2020, Mohammed a été surpris avec 0,12 g d’héroïne sur lui. Le parquet requiert une peine d’un an pour les vols et la détention de drogue et 3 mois de plus pour le séjour illégal contre le prévenu, jugé par défaut. Jugement le 1er décembre.