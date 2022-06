Samedi 11 juin, de 11 à 18 heures, la biscuiterie "les Boudines" de Tamines ouvrira ses portes.Rendez-vous à la rue Saint-Eugénie, 40, 5060 Sambreville.

Autre idée? Samedi et dimanche, les 11 et 12 juin, c'est la Ferme du Centre à Aiseau-Presles qui ouvre ses portes. "Au programme : visite des serres et des cultures, visite de l'élevage des lapins, petite restauration et animations ludiques. Les journées sont ouvertes à tous, seuls les boissons et repas sont payants." Rendez-vous de 10 à 18 heures, dans la rue du Centre, 44, à 6250 Aiseau.

Près de 200 activités sont disponibles sur la Wallonie et Bruxelles dans le cadre de la semaine bio. Infos: https://biomonchoix.be/semaine-bio