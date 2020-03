Deux aides-soignantes d'une maison de repos du CPAS de Charleroi ont été testées positives au Coronavirus. Une partie du personnel est très inquiet et dénonce un manque de protections. Le CPAS se montre rassurant.

Deux aides-soignantes d'un home de Charleroi, géré par le CPAS, ont été testées positives au Coronavirus, nous confirme-t-on : confinées chez elles après la découverte de premiers symptômes, et testées prioritairement parce qu'elles font partie du personnel de première ligne, leurs tests sont revenus positifs. "Elles vont bien" , rassure le CPAS.

Mais une partie du personnel de cet établissement est très inquiet : de source sûre, on nous a parlé d'un manque de protections, à la fois pour le personnel soignant, administratif et d'entretien, mais aussi pour les résidentes et résidents. On nous a même parlé de panique au sein des équipes, alors que la ministre Morreale a encore insisté jeudi au Parlement wallon sur l'absolue nécessité de tester le personnel, notamment dans les maisons de repos, et qu'on se rend de plus en plus compte que personne n'est à l'abri des complications du Covid-19, y compris chez les jeunes en bonne santé .

Contacté suite à cette alerte lancée par des membres du personnel, le CPAS se montre pourtant rassurant. "Effectivement, deux aides-soignantes ont été testées positives au coronavirus" , nous a-t-on répondu. "Mais il n'y a pas de panique d'après la direction de nos neufs maisons de repos, et la situation est sous contrôle : il n'y a, d'ailleurs, pas de raison de paniquer. Personne n'est tout-à-fait rassuré vis-à-vis du coronavirus, bien sûr, mais nos maisons de repos sont en isolement depuis le 10 mars, c'est-à-dire 17 jours, et très concrètement le personnel des maisons de repos a plus de risques d'attraper le virus hors des homes qu'à l'intérieur."

Pour étayer ses propos, le CPAS revient sur les différentes mesures de protection qui ont été prises, en plus du confinement total des seniors et des mesures de distanciations qui sont prises au sein des homes pour les repas et les activités des résidents, et pour le personnel. "Nous avons tout le matériel nécessaire, des masques chirurgicaux, des masques FFP2, et on en a reçu des nouveaux cette semaine. Mais il faut savoir que ce matériel est utilisé strictement en fonction des recommandations de l'Aviq : c'est-à-dire qu'un masque FFP2, pour éviter la pénurie, n'est utilisé qu'en cas d'actes aérosolisants, comme une intubation, une réanimation, etc. Quelqu'un dans son bureau qui prend des appels téléphoniques de la famille pour les résidents n'a pas besoin d'un masque, ou alors en tissu."

Au niveau des équipes, elles ont été séparées en deux : une semaine de travail intensif, et une semaine de confinement chez soi. "Ca nous permet d'assurer la continuité des soins. Et avant chaque arrivée dans une de nos maisons de repos, on prend la température du personnel, et s'il y a le moindre doute la personne est renvoyée chez elle."