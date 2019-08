Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné F.B. à deux ans de prison avec un sursis simple pour la moitié de la peine.

L'homme, originaire d'Albanie, avait été recruté pour s'occuper de l'entretien d'une culture de cannabis à Châtelineau (Hainaut). Le ministère public avait requis 37 mois de prison, sans s'opposer à un sursis. Le prévenu a reconnu avoir assuré l'entretien d'une culture de cannabis à Châtelineau entre octobre et novembre 2018. La zone de police de Châtelet avait été alertée par le service ORES, qui constatait une perte importante du réseau électrique. Les forces de l'ordre soupçonnaient une culture de cannabis et avaient découvert, dans un appartement, une culture avec 1.188 plants de cannabis. Deux passeports ont aussi été trouvés dans l'appartement. Le prévenu a été interpellé aux Pays-Bas et placé en détention préventive à la prison de Jamioulx. L'homme devait empocher 4.000 euros pour l'entretien de la culture.

Le substitut Damien Vervaeren avait requis une peine de 37 mois d'emprisonnement à l'encontre du prévenu. Selon le ministère public, le dossier était assez simple. L'ADN du prévenu avait été retrouvé sur une partie de la plantation.

Le substitut a reconnu l'association en soulignant que le prévenu se trouvait être un des rouages de l'organisation. "Les indices présents dans le dossier sont assez clairs qu'on ne peut pas ignorer l'association." Le ministère public ne s'opposait pas à un sursis simple, compte tenu de la somme promise au prévenu.

La défense souhaitait voir la peine requise réduite. L'avocat contestait également l'association, vu l'absence d'éléments dans le dossier. Selon la défense, F.B. avait eu une bonne attitude depuis le début du dossier. "Il a directement pris ses responsabilités et a collaboré avec la police. Il souhaite retourner dans son pays pour notamment faire une formation pour tenter de trouver du travail".