Pourtant séparé de sa compagne, Pascal vivait toujours au domicile familial et se comportait comme un tyran. L’ex-compagnon ne s’empêche pas de contrôler les moindres faits et gestes de son ex. Un jour de 2019, cette dernière a subi de nombreux coups, car elle avait légitimement refusé de donner son GSM à Pascal…

Le fils du couple, âgé de 16 ans, avait également reçu de nombreux coups de poing de son père en tentant d’intervenir. Ne supportant pas de voir son ex refaire sa vie de son côté, Pascal perturbait volontairement sa tranquillité. Il menaçait également de bouter le feu à la maison, avant de cramer un sac contenant des journaux et une couverture.

Le parquet avait requis la peine prononcée ce mardi matin.