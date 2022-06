Le 13 juin 2015, la petite fille d'Alisson a perdu la vie dans la baignoire de l'appartement rue de la Science à Charleroi. À 21h01 précisément, la mère de la petite et d'un petit bambin âgé de 2 mois a alerté les secours en panique en découvrant sa petite fille inanimée dans la baignoire, alors qu'elle prenait son bain. Deux heures plus tard, la petite succombe à l'hôpital, d'une noyade, alors que Allison s'est occupée du frère cadet dans une autre pièce une dizaine de minutes.

Mais pour les proches de la petite, dont l'oncle et son arrière-grand-mère, Alisson avait une plus grande part de responsabilité dans le décès de son enfant. Selon la partie civile, la mère de famille avait administré du Valium à la petite. « C'est mieux connu sous le nom de diazépam. C'est un psychotrope puissant réservé aux adultes. Cette molécule présente dans le Valium va créer un état de somnolence, une décontraction musculaire, des chutes et des endormissements. Ce sont les effets pour un adulte. Ici, on parle d'un enfant de 20 kg », expliquait Me Chomé, partie civile.



Hors de question donc de parler d'un homicide involontaire. Une requalification de la prévention en administration volontaire d'une substance ayant entrainé la mort sans intention de la donner était sollicitée...



La mère de famille contestait avoir administré ce médicament à son enfant. Tout en se souvenant d'un drôle d'épisode quelques heures avant le décès, alors que la mineure jouait dans le parc Reine Astrid à Charleroi. « Son comportement a subitement changé. Elle est venue vers moi et m'a dit « bobo » en me montrant le ventre. Elle paraissait plus calme que d'habitude. Après, à l'appartement, elle n'a quasiment rien mangé de son plat préféré avant d'aller dans son bain. » De l'aveu même du parquet, cette thèse d'une possible administration au sein du parc n'était pas invraisemblable. Notamment quand on sait la drôle de fréquentation que peut connaître l'espace vert...



Ce vendredi, Alisson a écopé de 2 ans de prison avec un sursis d'une durée maximale. Selon le tribunal correctionnel, le dossier n'est nullement capable de prouver que la mère a bien administré le Valium. Mais elle a fauté en laissant sa fille seule et visiblement malade dans son bain et en ne réagissant pas lorsqu'elle a entendu un "boum".