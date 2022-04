Ce dernier, détenu, était poursuivi pour une scène de coups et blessures sur sa compagne de l'époque. Le prévenu avait reconnu les faits. Le ministère public avait requis une peine de 37 mois de prison avec un sursis probatoire contre Damien R. Le 12 février dernier, au domicile de sa compagne de l'époque, la zone de police de Charleroi est intervenue une première fois sur place. "Il a été interpellé par la police à 18h00. Il s'est montré menaçant et agressif vis-à-vis des agents, et il avait prévenu de ses futures intentions: Si je suis relâché, je vais aller fracasser ma gonzesse.' Et c'est ce qu'il a fait quelques heures après avoir été libéré", avait confirmé le ministère public. La victime a reçu un coup au visage de la part du prévenu, rentré au domicile conjugal après avoir consommé de l'alcool.

Une peine de 37 mois de prison, avec un sursis probatoire, était requise par le ministère public pour encadrer la dépendance à la boisson du prévenu. Me Lepied, à la défense, avait plaidé une suspension probatoire.