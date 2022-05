Le 14 mars dernier, six motos de course, d'une valeur de 30.000 euros pièce, avaient été dérobées dans un garage situé à Lontzen. "Dans le cadre de l'enquête, des perquisitions ont été menées, dont certaines à Francorchamps lors d'une course ou d'essais. C'est suite à ces perquisitions que deux personnes ont été interpellées puis placées sous mandat d'arrêt par un juge d'instruction eupenois", détaille la porte parle du parquet. Les deux personnes inculpées habitent la région de Charleroi.

Lors du vol, les auteurs avaient neutralisé l'alarme avant de sectionner le fil d'un spot pour faire sauter le différentiel. Ils avaient ensuite déplacé les pierres qui se trouvaient devant la vitrine qu'ils ont fait exploser. Les motos avaient été sorties en prenant soin de ne pas passer devant les détecteurs.

Si ce vol semble avoir été commis par des professionnels, aucun élément ne permet encore de faire des liens avec un vol de voitures de collection survenu à Eupen quelques semaines plus tôt.

L'enquête se poursuit.