Les patients ont été isolés et confinés dans une maison d’accueil.

À Charleroi, deux premiers SDF suspectés d’être porteurs du coronavirus ont été pris en charge par le Relais Santé et mis en quarantaine. "Des chambres individuelles leur ont été réservées dans les maisons d’accueil que nous avons spécialement équipées", indique le président du CPAS Philippe Van Cauwenberghe (PS). "Ce dispositif permet de les isoler et de suivre l’évolution de leur état de santé sans avoir à ouvrir notre centre de confinement de l’ancien internat de la Garenne, d’une capacité de 30 lits." Une deuxième maison d’accueil est déjà fonctionnelle, une troisième est en cours d’aménagement. Avec le Relais Social et la Sambrienne, le CPAS pourrait en ouvrir une à deux supplémentaires.

Ces petits modules d’accueil sont bien adaptés : les résidents reçoivent des repas à domicile, disposent de commodités et d’un accès à l’hygiène. Comme l’indique le Dr Irène Kremers du Relais Santé, des visites de médecins ou d’infirmières sont organisées chaque jour.

C’est au centre de jour "Le Rebond" que ces deux cas ont été identifiés. Ils n’ont pas pu être confirmés par un test, puisque ce test n’est accessible que pour le personnel médical ou sur ordre d’un médecin en cas de symptômes sévères. "Mais la procédure a été immédiatement enclenchée", explique-t-on à l’ASBL Comme Chez Nous qui gère l’infrastructure, temporairement délocalisée à Marchienne. Seul couac : le transport qui a mis beaucoup de temps à s’organiser. Il est désormais assuré par la Croix-Rouge, selon Philippe Van Cau. Le Relais Santé a calqué son mode opératoire sur celui de la médecine générale, selon le Dr Kremers. "C’est lors d’une consultation téléphonique que nous posons un diagnostic et activons la prise en charge, en collaboration avec trois maisons médicales. En dehors des heures ouvrables, la garde est assurée par le 071/33.33.33."

Si le Rebond a maintenu un accès à l’eau potable et aux WC avec lavabo et savon devant son centre d’accueil de jour, les activités d’urgence sociale ont été transférées dans le hall de la Maison pour associations qui dispose de douches et de modules d’hygiène adaptés. Toute personne qui se présente y est soumise à un scan de température, les lieux sont désinfectés en permanence, des repas sont servis à midi et les heures d’ouvertures élargies, de 9 à 16 heures sept jours sur sept.

La fréquentation a augmenté progressivement pour atteindre une moyenne quotidienne de 75 usagers. Pour l’hébergement des SDF, le CPAS a centralisé ses structures dans un abri de nuit provisoire au complexe du Parc des Sports sur le site de la Garenne. Une cinquantaine des 60 lits hommes y est occupée chaque soir, un espace féminin reçoit 2 à 3 femmes sans abri.