En mai 2015, Camille (prénom d’emprunt) admet avoir paniqué quand elle a constaté la présence d’une trace de sang dans la couche de sa fille, âgée de 3 ans à l’époque, après être revenue d’un week-end chez son papa. Le 2 juin, soit quelques jours après cette découverte, la jeune femme de 22 ans décide d’aller porter plainte.

Au moment des faits, le papa de la petite vit dans un appartement aménagé au domicile de sa mère et de son beau-père. Mais Camille ne le considère pas comme l’auteur présumé de faits de mœurs sur sa fille. Elle soupçonne plutôt son ex-beau-père, le grand-père de cœur de la mineure.

Les autorités judiciaires prennent au sérieux cette plainte et une instruction est ouverte. L’enquête ne donne rien et un non-lieu est prononcé par la chambre du conseil. Deux ans plus tard, la mère de famille se rend une nouvelle fois au commissariat. "Elle n’était pas bien et j’ai remarqué des rougeurs vaginales et une infection urinaire", confirme Camille. Encore une fois, le grand-père paternel est pointé du doigt comme le responsable de tout cela.

La plainte fait l’objet d’un classement sans suite… Les faits de mœurs n’ont pas eu lieu. Ce vendredi, le parquet souhaite sanctionner l’attitude de la mère de famille, animée d'une intention de nuire à la partie adverse. En pleurs, l’homme ciblé par les deux plaintes avoue avoir "vécu l’enfer durant 6 ans" à cause de ces procédures judiciaires et de l’étiquette qui planait au-dessus de sa tête…

La peine à prononcer à la mère de famille est laissée à l’appréciation du tribunal. Il s’agira, sans doute, d’une peine plus symbolique qu’autre chose, admet le substitut Bury. Jugement le 1er octobre.