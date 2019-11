Jérôme G. et Angélique B. ont été condamnés pour maltraitance sur Jordan et Melissa (prénoms d’emprunt). Ils reçoivent deux ans de prison et obtiennent un sursis de 3 ans pour la moitié de la peine.



Jordan, fils d’Angélique, s’était rendu à plusieurs reprises à l’école en présentant plusieurs hématomes sur son corps. Son institutrice remarquait les traces sur le corps de Jordan et décide d’avertir le PMS. Le parquet était finalement avisé de la situation en recevant un courrier du pédiatre de l’hôpital Notre-Dame de Grâce de Gosselies. Le professionnel de la médecine pensait que l’enfant était victime de maltraitance.

Après plusieurs examens, diverses blessures et hématomes avaient été constatés sur l’enfant. Lors d’une visite domiciliaire au domicile de la famille recomposée, les policiers remarquaient plusieurs détails qui confortaient la thèse de la maltraitance. L’enfant devait notamment faire ses besoins dans un seau et vivait dans le noir le plus complet dans sa chambre à coucher. Les prévenus contestaient être l’auteur de faits similaires sur la petite Melissa, 4 ans au moment des faits. Auditionnée, la petite racontait subir le même traitement que son grand-frère par Daddy et Ma, alias Jérôme, son père, et sa belle-mère. La jeune mineure expliquait même avoir eu les mains attachées par une ceinture.

Le ministère public avait requis une peine de 30 mois de prison avec un sursis probatoire à l’encontre des deux prévenus. L’attitude des parents depuis le début du dossier était particulièrement pointée du doigt par la substitute Vanhollebeke. Vu les contestations des prévenus, leurs avocats plaidaient l’acquittement, au bénéfice du doute. Le tribunal correctionnel a condamné le couple à 2 ans de prison avec un sursis de 3 ans pour la moitié de la peine.