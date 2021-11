Début mars 2019, Mélody a pris possession de la carte. Comment, pourquoi ? On ne le sait pas. Ce qui est certain, c’est que la carte n’a pas été utilisée avant la soirée du 13 mars. La prévenue passe la soirée avec son amie Sophie. Les deux femmes font la fête avant d’avoir la très mauvaise idée de faire usage de la carte pour acheter des cigarettes et d’autres choses, pour poursuivre les festivités.

Au total, les deux prévenues ont dépensé 274 euros, par tranche de 25 euros pour pouvoir payer sans contact. Ce lundi, le tribunal correctionnel a examiné l’opposition formée par les deux prévenues, condamnées à 6 mois de prison. Le parquet ne s’oppose pas à une suspension simple du prononcé. Jugement le jour de la Saint-Nicolas.