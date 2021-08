Deux fois plus de passagers en juillet à Charleroi par rapport à l'année dernière

Charleroi

L'aéroport de Charleroi a accueilli deux fois plus de passagers en juillet que le même mois en 2020, soit 558.328 personnes contre 241.234 il y a un an. Ce bilan est toutefois encore inférieur de 31% au mois de juillet 2019, avant la crise du coronavirus, précisent mardi les responsables du Brussels South Charleroi Airport (BSCA) dans un communiqué. Ils y voient des "premiers résultats encourageants" depuis mars 2020 et le début de la crise.