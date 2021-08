La police et la justice carolo ont fait du trafic de stupéfiants l'un des principaux combats depuis plusieurs mois maintenant. Pour stopper ce phénomène et les nuisances provoquées dans le centre-ville, la zone de police locale effectue fréquemment des opérations de contrôle et de sécurisation. Opération qui s’est avérée fructueuse, le 10 juin dernier, quand Issa et Omar ont été interpellés par les forces de l’ordre.

Des policiers civils ont été intrigués par le comportement plus que suspect d’un groupe de quatre personnes. D’après les observations, ce groupe était occupé à s’échanger de la drogue… Contrôlés, Issa et Omar détenaient sur eux de l’héroïne.

Issa avait admis avoir détenu cette substance, « pour la consommer avec une autre personne », mais contestait formellement avoir endossé le rôle de dealer.

Une peine de 14 mois de prison avait été requise contre le premier prévenu. Pour Omar, c’est une peine de 6 mois de prison qui avait été sollicitée. Une peine de 18 mois de prison ferme a été prononcée contre Issa. Son acolyte, lui, est condamné à 12 mois ferme.