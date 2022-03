Les deux jeunes hommes, âgés d'une vingtaine d'années, ont débarqué en Belgique dans l'espoir de ramener quelques euros auprès de leurs familles restées en Albanie pour leur offrir une meilleure vie. Matteo cherchait un travail dans le secteur de la construction et du bâtiment lorsqu'il a été accosté par un compatriote sur Bruxelles. « Il m'a dit qu'il avait du travail pour moi. Il m'a emmené dans le hangar et m'a dit que je devais m'occuper des plantes », expliquait-il.

Ce dernier avait reçu 650 euros pour vivre, ainsi qu'une promesse de toucher 4.000 euros pour le travail accompli au sein de la culture de cannabis installé dans un hangar loué rue des Combattants à Courcelles. Sur place, deux chambres de culture avaient été aménagées, avec plus de 628 plants de cannabis.Si les autorités judiciaires ont eu vent d'une drôle d'activité à l'intérieur du hangar, c'est grâce à ORES. Plusieurs problèmes sur la ligne électrique installée sur place ont été constatés. La consommation en électricité était tellement importante qu'une possible panne de courant dans le quartier n'était pas impossible.Le 2 décembre 2021, la police est intervenue et est tombée sur les deux jardiniers. Un raccordement illicite (sans passer par le compteur) alimentait les lieux pour permettre une meilleure production de cannabis. Il y a deux semaines, Matteo et Xhuljano contestaient être à l'origine du compteur électrique trafiqué mais étaient en aveu de leur rôle de jardinier.La peine de 18 mois de prison requise par le parquet a été prononcée, ce jeudi après-midi, par le tribunal correctionnel de Charleroi. Le tout, avec un sursis simple de 5 ans.