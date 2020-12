Ce dimanche, deux jeunes, des frères, ont été arrêtés en pleine rue par la police locale de Charleroi, à Marcinelle. Et la vidéo, capturée par un riverain depuis une fenêtre, a été partagée sur les réseaux sociaux : on y voit l'arrestation du premier - le mineur - qu'un policier maîtrise au sol, pendant que son frère majeur est au téléphone. Puis les policiers interpellent le frère, recourant soudain à la force, avec une prise d'étranglement puis une mise à terre.

Une "arrestation musclée" qui aura fait couler pas mal d'encre virtuelle. Bavure policière, usage inapproprié de la force? Pas du tout, d'après le parquet de Charleroi, qui relate une version bien différente que ce qui a été diffusé ces dernières heures.

Déjà, si les policiers se trouvaient sur place ce dimanche, c'était pour répondre à une demande d'intervention d'un couple, habitant dans la rue. Les deux frères les ont en effet menacé de "les planter" par Messenger, suite à un différend. Le couple avait d'ailleurs déposé une plainte en ce sens, et le magistrat avait ordonné à la police d'interpeller les deux personnes pour une audition judiciaire. Et quand ce dimanche, le couple a vu les deux frères sur le pas de leur porte, ils ont appelé la police. Les agents de la police locale n'étaient donc pas en train de faire une "simple" patrouille, ils étaient là pour intervenir et empêcher ces deux jeunes de, au mieux terroriser le couple en question, au pire "les planter". "Il y avait des menaces, et manifestement les deux frères ont joint le geste à la parole puisqu'ils se sont rendu au domicile du couple", précise Sandrine Vairon, subsitute du procureur du Roi au parquet de Charleroi.

Ensuite, quand les policiers sont intervenus sur place, ils sont allés au contact du plus jeune d'abord pour procéder à un contrôle d'identité. "C'est là que les choses dérapent, puisque le plus jeune n'a pas de masque alors que les mesures sanitaires l'imposent, qu'il se montre outrageux et hautain envers les verbalisants, et qu'au lieu de suivre les injonctions de la police, il n'obtempère pas et il faut le maîtriser", ajoute le parquet. La vidéo commence à ce moment, quand les policiers doivent maîtriser le jeune qu'ils ont pour ordre d'arrêter, puisqu'il refuse d'obtempérer. Ils n'étaient pas donc pas en train de maîtriser le jeune parce qu'il ne portait pas de masque, d'après le parquet.

Pour le frère aîné, l'histoire que livre le parquet est également bien différente de ce qu'on a pu lire. "Quand les policiers vont à son contact, ils procèdent à une fouille de sécurité. Quand l'individu a les mains derrière la tête, ce dernier leur signale qu'il est en possession d'une arme, deux couteaux. Sauf qu'au moment où les verbalisants veulent le priver de liberté, il va se dégager le bras. Les policiers ont immédiatement dû agir pour le maîtriser et s'assurer qu'il ne sorte pas l'arme qu'il venait de dire qu'il portait sur lui", explique Sandrine Vairon.

Il faut donc rétablir certaines choses qui ont été dites ces dernières heures: les policiers intervenaient pour interpeller deux individus qui s'étaient montrés menaçants et l'un d'eux était armé. Un des policiers, sur la vidéo, crie "ta gueule" à un des jeunes - ceci n'est pas acceptable. Quant à l'usage de la force, on nous répond que l'étranglement est une technique utilisée à l'académie de police, et on nous rappelle que l'usage de la force peut parfois s'avérer nécessaire quand il y a refus d'obtempérer.

Maintenant que tout ceci a été établi, à chacun de se faire son idée en connaissance de cause.

"Les deux jeunes ont été amenés au poste de police, et entendus judiciairement sur les faits de menace principalement, mais aussi rébellion et outrage. Ils ont été relaxés sur ordre du magistrat après leur audition", complète enfin le parquet de Charleroi.